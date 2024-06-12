Anna Krēģere
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Viktors Krēģers
Отец ребёнка: Jānis Krēģers
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Vera Paegle (Krēģere)
Отец ребёнка: Jānis Krēģers
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Jānis Krēģers
Рождение ребёнка
08.11.1910
Дочь: Valentina Ābele (Krēģere)
Отец ребёнка: Jānis Krēģers
Смерть
Неизвестно