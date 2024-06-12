Anna Krēģere Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Anna Krēģere

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Viktors Krēģers

Отец ребёнка: Jānis Krēģers

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Vera Paegle (Krēģere)

Отец ребёнка: Jānis Krēģers

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Jānis Krēģers

Рождение ребёнка
08.11.1910

Дочь: Valentina Ābele (Krēģere)

Отец ребёнка: Jānis Krēģers

Смерть
Неизвестно

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