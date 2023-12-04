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Рикман Александр Викторович

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Место рождения

Брянск

Дата рождения

09.11.1884

Дата смерти

После 07.12.1945

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1884

Отец: Рикман Виктор-Николай Викторович

Мать: Рикман Елизавета

Брянск
Год рождения под вопросом. По документам с военной службы он родился 9 ноября 1884 г. Но согласно спискам избирателей в Госдуму 1917 г. ему было 27 лет. Теоретически он мог родиться как в 1889, так и... Показать все
Смерть
После 07.12.1945
Похороны
Неизвестно
Орел
По версии Вячеслава, брата Александра, Алекандр умер в Орле или в Орловской области после 1945 г. Возможно город Стародуб, где он жил в 1935 г. до войны..
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