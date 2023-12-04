Рикман Александр Викторович
Место рожденияБрянск
Дата рождения09.11.1884
Дата смертиПосле 07.12.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1884
Отец: Рикман Виктор-Николай Викторович
Мать: Рикман Елизавета
Брянск
Год рождения под вопросом. По документам с военной службы он родился 9 ноября 1884 г. Но согласно спискам избирателей в Госдуму 1917 г. ему было 27 лет. Теоретически он мог родиться как в 1889, так и... Показать все
Смерть
После 07.12.1945
Похороны
Неизвестно
Орел
По версии Вячеслава, брата Александра, Алекандр умер в Орле или в Орловской области после 1945 г. Возможно город Стародуб, где он жил в 1935 г. до войны..