Жеребцов Степан Несторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцов Степан Несторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Дети

1817 г.р.
1830 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Жеребцов Нестор Андреевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1817

Сын: Жеребцов Семен Степанович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1830

Сын: Жеребцов Кондратий Степанович

Мать ребёнка: ?

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