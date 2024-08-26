Жеребцов Степан Несторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Жеребцов Нестор Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1817
Сын: Жеребцов Семен Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Жеребцов Кондратий Степанович
Мать ребёнка: ?