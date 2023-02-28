Астахов Давид Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахов Давид Феоктистович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Феоктист Пантелеевич

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа Давидовна

Мать ребёнка: Астахова Дарья Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Пентюхин Семен Давидович

Мать ребёнка: Астахова Дарья Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Влас Давидович

Мать ребёнка: Астахова Дарья Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Терентий Давидович

Мать ребёнка: Астахова Дарья Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефимия Давидовна

Мать ребёнка: Астахова Дарья Трофимовна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астахова Дарья Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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