Астахов Давид Феоктистович
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Феоктист Пантелеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марфа Давидовна
Мать ребёнка: Астахова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Астахова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Влас Давидович
Мать ребёнка: Астахова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Терентий Давидович
Мать ребёнка: Астахова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефимия Давидовна
Мать ребёнка: Астахова Дарья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно