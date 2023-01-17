Савина Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Ефросинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 14.02.1904

Дата смерти

17.11.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.02.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Савин Александр Степанович

Отец ребёнка: Савин Степан Петрович

Большая Суборова, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Степан Петрович

Смерть
17.11.1992
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