Савина Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 14.02.1904
Дата смерти17.11.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.02.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Савин Александр Степанович
Отец ребёнка: Савин Степан Петрович
Большая Суборова, Екимовичская волость, Рославльский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.11.1992