Чиркина (Щипилова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щипилов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1901 и 1905
Дочь: Чиркина Александра Павловна
Отец ребёнка: Чиркин Павел Ионович
Рождение ребёнка
01.11.1905
Дочь: Стогний Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Чиркин Павел Ионович
Каменка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чиркин Павел Ионович
Смерть
Неизвестно