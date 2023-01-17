Чиркина (Щипилова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиркина (Щипилова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щипилов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1901 и 1905

Дочь: Чиркина Александра Павловна

Отец ребёнка: Чиркин Павел Ионович

Рождение ребёнка
01.11.1905

Дочь: Стогний Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Чиркин Павел Ионович

Каменка, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиркин Павел Ионович

Смерть
Неизвестно
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