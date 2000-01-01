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Отец Петра
Отец Петра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
До 1737
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Корнилий
Петр
Добавил:
NL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Петр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Корнилий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1737
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