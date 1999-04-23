Коньков Геннадий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоньков Геннадий Павлович

Коньков Геннадий Павлович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.10.1945

Дата смерти

23.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.10.1969

Сын: Коньков Алексей Геннадьевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
31.12.1987

Жена: Конькова (Аксенова) Светлана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.12.1988

Сын: Коньков Павел Геннадьевич

Мать ребёнка: Конькова (Аксенова) Светлана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.09.1990

Дочь: Алимова (Конькова) Анастасия Геннадьевна

Мать ребёнка: Конькова (Аксенова) Светлана Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.04.1999
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.