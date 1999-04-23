Коньков Геннадий Павлович
Место рождения
Дата рождения25.10.1945
Дата смерти23.04.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1969
Сын: Коньков Алексей Геннадьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
31.12.1987
Рождение ребёнка
15.12.1988
Сын: Коньков Павел Геннадьевич
Мать ребёнка: Конькова (Аксенова) Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
15.09.1990
Дочь: Алимова (Конькова) Анастасия Геннадьевна
Мать ребёнка: Конькова (Аксенова) Светлана Владимировна
Смерть
23.04.1999