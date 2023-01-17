Кузьма Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1787 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.
Отец: Григорий Захарович
Мать: Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Илья Кузьмич
Мать ребёнка: Мавра Петровна
Рождение ребёнка
1830 ст.
Дочь: Устинья Кузьминична
Мать ребёнка: Мавра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Петровна
Смерть
Неизвестно