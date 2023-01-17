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Кузьма Григорьевич

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Место рождения

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1787 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 ст.

Отец: Григорий Захарович

Мать: Марфа Степановна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Илья Кузьмич

Мать ребёнка: Мавра Петровна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Дочь: Устинья Кузьминична

Мать ребёнка: Мавра Петровна

Ашитково, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Петровна

Смерть
Неизвестно
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