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Кошкин Сидор Антипович

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Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кошкина Агафья Кондратьевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Кошкин Пётр Сидорович

Мать ребёнка: Кошкина Пелагея Егоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Кошкин Никифор Сидорович

Мать ребёнка: Кошкина Пелагея Егоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Кошкин Ипат Сидорович

Мать ребёнка: Кошкина Пелагея Егоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Кошкин Дмитрий Сидорович

Мать ребёнка: Кошкина Пелагея Егоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Кошкин Лазарь Сидорович

Мать ребёнка: Кошкина Пелагея Егоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кошкин Софон Сидорович

Мать ребёнка: Кошкина Пелагея Егоровна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Пелагея Егоровна

Смерть
Неизвестно
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