Кошкин Сидор Антипович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1778
Мать ребёнка: Кошкина Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Кошкина Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Кошкина Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Кошкина Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Кошкина Пелагея Егоровна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Кошкина Пелагея Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Пелагея Егоровна
Смерть
Неизвестно