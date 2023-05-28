Агриппина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1900 ст.
Дочь: Гранкина (Соколова) Наталия
Отец ребёнка: Соколов Сергей
Орск, город Орск, Оренбургская область
Запись в метрической книге Михаило-Архангельской церкви за 1900 год: “Рождена 20 августа, крещена 21 августа, Наталия. Родители: орский мещанин Сергий Михайлов Соколов и законная его жена Агриппина Ми... Показать все
Смерть
Неизвестно