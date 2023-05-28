Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1900 ст.

Дочь: Гранкина (Соколова) Наталия

Отец ребёнка: Соколов Сергей

Орск, город Орск, Оренбургская область
Запись в метрической книге Михаило-Архангельской церкви за 1900 год: “Рождена 20 августа, крещена 21 августа, Наталия. Родители: орский мещанин Сергий Михайлов Соколов и законная его жена Агриппина Ми... Показать все
Смерть
Неизвестно

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