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(Старикова) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1917

Отец: Стариков Алексей Федорович

Мать: Старикова Агриппина Филипповна

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