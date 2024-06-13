Комолова (Гусарова) Прасковья Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Комолов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
09.10.1898
Отец ребёнка: Комолов Сергей Васильевич
Нефедово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно