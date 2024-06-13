Комолова (Гусарова) Прасковья Иосифовна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Комолова (Гусарова) Прасковья Иосифовна

Место рождения

Ильинское, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинское, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комолов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Комолов Иосиф Сергеевич

Отец ребёнка: Комолов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
09.10.1898

Сын: Комолов Филипп Сергеевич

Отец ребёнка: Комолов Сергей Васильевич

Нефедово, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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