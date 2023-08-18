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Штанковский Иоаким Васильевич

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

09.07.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1860 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Торжок, город Торжок, Тверская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.12.1886 ст.

Дочь: (Штанковская) Лидия Иоакимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Торжок, город Торжок, Тверская область
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Смерть
Неизвестно

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