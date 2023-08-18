Штанковский Иоаким Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.07.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1860 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.12.1886 ст.
Дочь: (Штанковская) Лидия Иоакимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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Смерть
Неизвестно