Ефимовна Мария Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1971
Дочь: Ефимова Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Ефимов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1977
Сын: Ефимов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Ефимов Алексей Иванович
Работа или профессия
Неизвестно