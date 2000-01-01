Ефимовна Мария Леоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимовна Мария Леоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1971

Дочь: Ефимова Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Ефимов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
12.12.1977

Сын: Ефимов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Ефимов Алексей Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
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