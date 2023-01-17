Судокова (Кушпелева) Мавра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судокова (Кушпелева) Мавра Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Кушпелев Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
06.03.1850

Муж: Судоков Михаил Иванович

Сарапульская Николаевская единоверческая церковь, Сарапул, уездный город, Вятская губерния, Российская империя
Поручитель по женихе | Артемий Ив. Врачев
Место жительства
Неизвестно
Сарапул, город Сарапул, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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