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Реттиев Андрей Васильевич

Место рождения

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Реттиев Василий Федорович

Мать: Реттиева Екатерина Ивановна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1839

Сын: Реттиев Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Реттиева Агафья Феолилактовна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Реттиева Марья Андреевна

Мать ребёнка: Реттиева Агафья Феолилактовна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Реттиев Егор Андреевич

Мать ребёнка: Реттиева Агафья Феолилактовна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Реттиев Михайло Андреевич

Мать ребёнка: Реттиева Агафья Феолилактовна

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реттиева Агафья Феолилактовна

Смерть
Неизвестно
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