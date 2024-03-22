Реттиев Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1839
Сын: Реттиев Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Реттиева Агафья Феолилактовна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Реттиева Марья Андреевна
Мать ребёнка: Реттиева Агафья Феолилактовна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Реттиева Агафья Феолилактовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Реттиев Михайло Андреевич
Мать ребёнка: Реттиева Агафья Феолилактовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно