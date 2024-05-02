Марк Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1894 ст.
Сын: Петухов Антон (Антоний) Маркович
Мать ребёнка: Варвара Фадеевна
Королево, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
рожден 9.07.1984, крещен 10.07.1984 Родители крестьяне, фамилии не указаны. Метрическая книга церкви села Спас-Твердилицы Смоленского уезда запись №128 Фонд №48, оп5, д.318, церковь №20,1894 информа... Показать все