Марк Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марк Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1894 ст.

Сын: Петухов Антон (Антоний) Маркович

Мать ребёнка: Варвара Фадеевна

Королево, Кардымовский муниципальный район, Смоленская область
рожден 9.07.1984, крещен 10.07.1984 Родители крестьяне, фамилии не указаны. Метрическая книга церкви села Спас-Твердилицы Смоленского уезда запись №128 Фонд №48, оп5, д.318, церковь №20,1894 информа... Показать все

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