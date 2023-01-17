Мыздрина (Губина) (Губина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМыздрина (Губина) (Губина) Ольга Ивановна

Мыздрина (Губина) (Губина) Ольга Ивановна

avatar

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

03.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1952

Отец: Губин Иван Макарович

Мать: Губина Зоя Лаврентьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.06.1974

Сын: Мыздрин Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Мыздрин Николай Сергеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.02.1981

Сын: Мыздрин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Мыздрин Николай Сергеевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
1984

Муж: Мыздрин Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мыздрин Николай Сергеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close