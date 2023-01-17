Мыздрина (Губина) (Губина) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.01.1952
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1952
Отец: Губин Иван Макарович
Мать: Губина Зоя Лаврентьевна
Рождение ребёнка
30.06.1974
Сын: Мыздрин Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Мыздрин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
02.02.1981
Сын: Мыздрин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Мыздрин Николай Сергеевич
Развод
1984
Бракосочетание
Неизвестно