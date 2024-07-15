Дорошкеева (Лалетина) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДорошкеева (Лалетина) Татьяна Яковлевна

Дорошкеева (Лалетина) Татьяна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

С 1821 по 1827

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Лалетин Яков Яковлевич

Мать: Лалетина Марья Андреевна

Бракосочетание
04.11.1771

Муж: не указан

Рождение ребёнка
24.03.1775

Сын: Дорошкеев Захар Сергеевич

Отец ребёнка: Дорошкеев Сергей Степанович

Дербинское, Красноярский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Дорошкеева) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Дорошкеев Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Дорошкеева) Мавра Сергеевна

Отец ребёнка: Дорошкеев Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Дорошкеева) Ирина Серегеевна

Отец ребёнка: Дорошкеев Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Дорошкеева) Екаткрина Сергеевна

Отец ребёнка: Дорошкеев Сергей Степанович

Смерть
С 1821 по 1827

Мы используем куки для улучшения работы сайта.