Дорошкеева (Лалетина) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиС 1821 по 1827
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Лалетин Яков Яковлевич
Мать: Лалетина Марья Андреевна
Бракосочетание
04.11.1771
Муж: не указан
Рождение ребёнка
24.03.1775
Сын: Дорошкеев Захар Сергеевич
Отец ребёнка: Дорошкеев Сергей Степанович
Дербинское, Красноярский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Дорошкеева) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Дорошкеев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Дорошкеева) Мавра Сергеевна
Отец ребёнка: Дорошкеев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Дорошкеева) Ирина Серегеевна
Отец ребёнка: Дорошкеев Сергей Степанович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Дорошкеева) Екаткрина Сергеевна
Отец ребёнка: Дорошкеев Сергей Степанович
Смерть
С 1821 по 1827