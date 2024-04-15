Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Федорович

Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Клавдия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Клавдия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Клавдия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Мать ребёнка: Клавдия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир Иванович

Мать ребёнка: Клавдия Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Клавдия Викторовна

Рождение ребёнка
27.12.1939

Дочь: Ахремичева Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Клавдия Викторовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.