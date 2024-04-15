Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Клавдия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Клавдия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Клавдия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Мать ребёнка: Клавдия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир Иванович
Мать ребёнка: Клавдия Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Клавдия Викторовна
Рождение ребёнка
27.12.1939
Дочь: Ахремичева Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Клавдия Викторовна
Смерть
Неизвестно