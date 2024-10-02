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Мосина Валентина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мосина Елена Михайловна

Отец ребёнка: Мосин Михаил Антонович

Рождение ребёнка
31.08.1965

Сын: Мосин Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Мосина Михаил Антонович

Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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