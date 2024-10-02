Мосина Валентина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мосина Елена Михайловна
Отец ребёнка: Мосин Михаил Антонович
Рождение ребёнка
31.08.1965
Отец ребёнка: Мосина Михаил Антонович
Людиново, Людиновский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно