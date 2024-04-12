Косаговская (Щеховская) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косаговская (Щеховская) Екатерина Иосифовна

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

22.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1845

Отец: Щеховской Иосиф Дмитриевич

Мать: Щеховская Екатерина Александровна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
крещена в Федоростратилатовской церкви, что на Софийской стороне.
Бракосочетание
12.11.1858

Муж: Косаговский Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Косаговская Вера Николаевна

Отец ребёнка: Косаговский Николай Алексеевич

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косаговская Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Косаговский Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косаговский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Косаговский Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косаговский Иосиф Николаевич

Отец ребёнка: Косаговский Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косаговский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Косаговский Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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