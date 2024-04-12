Косаговская (Щеховская) Екатерина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения22.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1845
крещена в Федоростратилатовской церкви, что на Софийской стороне.
Бракосочетание
12.11.1858
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Косаговская Вера Николаевна
Отец ребёнка: Косаговский Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косаговская Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Косаговский Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косаговский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Косаговский Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косаговский Иосиф Николаевич
Отец ребёнка: Косаговский Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косаговский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Косаговский Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно