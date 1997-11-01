Кузина (Гришина) Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Гришина) Александра Дмитриевна

Место рождения

Столпово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

17.02.1916

Дата смерти

01.11.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1916

Отец: Гришин Дмитрий

Мать: не указана

Столпово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузин Пётр Никифорович

Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Смерть
01.11.1997
Шульгино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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