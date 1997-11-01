Кузина (Гришина) Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1916
Дата смерти01.11.1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1916
Отец: Гришин Дмитрий
Рождение ребёнка
15.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузин Пётр Никифорович
Кунцево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
Смерть
01.11.1997
Шульгино, Одинцовский муниципальный район, Московская область