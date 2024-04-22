Ураков Филип Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1806
Отец: Ураков Иван Митофанов
Мать: Уракова Евдокия Петрова
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 10 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 176об, №44).
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Дочь: Пестелинья Филиппова
Мать ребёнка: Уракова Устинья
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
26.03.1834
Упоминается в возрасте 28 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269об, №41)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Уракова Устинья
Смерть
Неизвестно