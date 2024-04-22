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Ураков Филип Иванов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1786 г.р.

Мать

Вычислено 1789 г.р.

Жена

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Ураков Иван Митофанов

Мать: Уракова Евдокия Петрова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 10 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 176об, №44).
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Дочь: Пестелинья Филиппова

Мать ребёнка: Уракова Устинья

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 28 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269об, №41)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Уракова Устинья

Смерть
Неизвестно
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