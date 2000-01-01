Ревякина Евдокия Лаврентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякина Евдокия Лаврентева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Екатерина Епифанова

Отец ребёнка: Ревякин Епифан Семенов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марина Епифанова

Отец ребёнка: Ревякин Епифан Семенов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ревякин Абрам Епифамович

Отец ребёнка: Ревякин Епифан Семенов

Рождение ребёнка
12.10.1866 ст.

Дочь: Параскева Епифанова

Отец ребёнка: Ревякин Епифан Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревякин Епифан Семенов

Смерть
После 1858
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