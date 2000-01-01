Ревякина Евдокия Лаврентева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Екатерина Епифанова
Отец ребёнка: Ревякин Епифан Семенов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марина Епифанова
Отец ребёнка: Ревякин Епифан Семенов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Ревякин Епифан Семенов
Рождение ребёнка
12.10.1866 ст.
Дочь: Параскева Епифанова
Отец ребёнка: Ревякин Епифан Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1858