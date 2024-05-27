Резунов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1914 ст.
Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.11.1914 ст.
Дочь: Резунова Валентина Павловна
Мать ребёнка: Резунова (Бондырева) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
21.11.1915 ст.
Мать ребёнка: Резунова (Бондырева) Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
20.01.1917 ст.
Сын: Резунов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Резунова (Бондырева) Наталья Николаевна
Смерть
Неизвестно