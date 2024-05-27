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Резунов Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1914 ст.

Жена: Резунова (Бондырева) Наталья Николаевна

Исилькуль, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.11.1914 ст.

Дочь: Резунова Валентина Павловна

Мать ребёнка: Резунова (Бондырева) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
21.11.1915 ст.

Сын: Резунов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Резунова (Бондырева) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
20.01.1917 ст.

Сын: Резунов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Резунова (Бондырева) Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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