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From Jaan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1814

Дата смерти

14.02.1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1821 г.р.

Дети

1850 г.р.
1853 г.р.
1857 г.р.
1861 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.02.1849

Жена: From (Nogo) Ann

Рождение ребёнка
19.07.1850

Сын: From Jakob

Мать ребёнка: From (Nogo) Ann

Рождение ребёнка
13.10.1853

Сын: Fromm Gustav

Мать ребёнка: From (Nogo) Ann

Рождение ребёнка
22.07.1857

Сын: Fromm Hans

Мать ребёнка: From (Nogo) Ann

Рождение ребёнка
24.09.1861

Дочь: Soosaar ← Sokkolo (Fromm) Leenu

Мать ребёнка: From (Nogo) Ann

Смерть
14.02.1887

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