From Jaan
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1814
Дата смерти14.02.1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
27.02.1849
Жена: From (Nogo) Ann
Рождение ребёнка
19.07.1850
Сын: From Jakob
Мать ребёнка: From (Nogo) Ann
Рождение ребёнка
13.10.1853
Сын: Fromm Gustav
Мать ребёнка: From (Nogo) Ann
Рождение ребёнка
22.07.1857
Сын: Fromm Hans
Мать ребёнка: From (Nogo) Ann
Рождение ребёнка
24.09.1861
Дочь: Soosaar ← Sokkolo (Fromm) Leenu
Мать ребёнка: From (Nogo) Ann
Смерть
14.02.1887