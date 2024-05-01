Новиков (Бэскиллэ) Дмитрий (Миитэрэй) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков (Бэскиллэ) Дмитрий (Миитэрэй) Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков (Сэмсэ) Ефим (Дьэкиим)

Мать: Новикова Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьячковская Марина Дмитриевна

Мать ребёнка: Новикова Акулина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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