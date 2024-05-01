Новиков (Бэскиллэ) Дмитрий (Миитэрэй) Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новиков (Сэмсэ) Ефим (Дьэкиим)
Мать: Новикова Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьячковская Марина Дмитриевна
Мать ребёнка: Новикова Акулина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно