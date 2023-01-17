Петраш Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петраш Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1919

Дочь: Петраш Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Петраш Татьяна Ивановна

Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда.
Место жительства
1919
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Карасубазар Симферопольского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петраш Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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