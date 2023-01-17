Петраш Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1919
Дочь: Петраш Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Петраш Татьяна Ивановна
Запись о рождении и крещении сделана в селе Владиславка Феодосийского уезда.
Место жительства
1919
Мещанин города Карасубазар Симферопольского уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петраш Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно