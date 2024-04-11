Сосновский Анисим Гаврилович
Место рождения
Дата рождения15.02.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1894
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1917
Сын: Сосновский Леонтий Анисимович
Мать ребёнка: Сосновская Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
07.04.1919
Дочь: Сосновская Ирина Анисимовна
Мать ребёнка: Сосновская Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.01.1920
Сын: Сосновский Михаил Анисимович
Мать ребёнка: Сосновская Ульяна Игнатьевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Сосновский Иван Анисимович
Мать ребёнка: Сосновская Ульяна Игнатьевна