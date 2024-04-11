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Сосновский Анисим Гаврилович

Место рождения

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.02.1894

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1894

Отец: Сосновский Гавриил Макарович

Мать: Сосновская (Булгакова) Домника Климентьевна

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосновская Ульяна Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1917

Сын: Сосновский Леонтий Анисимович

Мать ребёнка: Сосновская Ульяна Игнатьевна

Утянка, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.04.1919

Дочь: Сосновская Ирина Анисимовна

Мать ребёнка: Сосновская Ульяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
28.01.1920

Сын: Сосновский Михаил Анисимович

Мать ребёнка: Сосновская Ульяна Игнатьевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Сосновский Иван Анисимович

Мать ребёнка: Сосновская Ульяна Игнатьевна

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