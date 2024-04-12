Обухов Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Александр Михайлович

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Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

13.05.1877

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1877

Отец: Обухов Михаил Степанович

Мать: Обухова Александра Васильевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Обухов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Обухова Екатерина Ювеналиевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Обухов Александр Александрович

Мать ребёнка: Обухова Екатерина Ювеналиевна

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
15.07.1907

Дочь: Зеленкина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Обухова Екатерина Ювеналиевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Обухова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Обухова Екатерина Ювеналиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1937
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