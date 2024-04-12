Обухов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.05.1877
Дата смерти1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1877
Рождение ребёнка
1900
Сын: Обухов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Обухова Екатерина Ювеналиевна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Обухов Александр Александрович
Мать ребёнка: Обухова Екатерина Ювеналиевна
Рождение ребёнка
15.07.1907
Дочь: Зеленкина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Обухова Екатерина Ювеналиевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Обухова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Обухова Екатерина Ювеналиевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1937