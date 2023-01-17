Барышников Владимир Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышников Владимир Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Старший киномеханик | Кинотеатр
Смерть
1999
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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