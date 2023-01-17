Барышников Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Старший киномеханик | Кинотеатр
Смерть
1999