Герасимчук Степан Никитьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1871
Дата смерти21.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1915
Сын: Герасимчук Михаил Степанович
Мать ребёнка: Герасимчук Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
28.08.1925
Дочь: Гулей Анфиса Степановна
Мать ребёнка: Герасимчук Ефросинья Ивановна
Волковня, Горбацевичская волость, Бобруйский уезд
Смерть
21.07.1943