Герасимчук Степан Никитьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимчук Степан Никитьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1871

Дата смерти

21.07.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1915

Сын: Герасимчук Михаил Степанович

Мать ребёнка: Герасимчук Ефросинья Ивановна

Рождение ребёнка
28.08.1925

Дочь: Гулей Анфиса Степановна

Мать ребёнка: Герасимчук Ефросинья Ивановна

Волковня, Горбацевичская волость, Бобруйский уезд
Смерть
21.07.1943
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