Плотников Виктор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.1965
Дочь: Завалова Марина
Мать ребёнка: Плотникова Светлана
г. Актюбинск Казахстан
Рождение ребёнка
07.12.1969
Дочь: Гаврилюк Инна
Мать ребёнка: Плотникова Светлана
г. Актюбинск Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плотникова Светлана
Смерть
2010
Россия