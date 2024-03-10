Плотников Виктор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Виктор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1965

Дочь: Завалова Марина

Мать ребёнка: Плотникова Светлана

г. Актюбинск Казахстан
Рождение ребёнка
07.12.1969

Дочь: Гаврилюк Инна

Мать ребёнка: Плотникова Светлана

г. Актюбинск Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова Светлана

Смерть
2010
Россия
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