Селезнёва Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826 ст.
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Селезнев Евграф Андреевич
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Селезнев Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович
Рождение ребёнка
1847 ст.
Сын: Селезнёв Емельян Андреевич
Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно