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Селезнёва Ирина Ивановна

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826 ст.

Сын: Селезнев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Селезнев Евграф Андреевич

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Селезнев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Селезнёв Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Селезнёв Андрей Артамонович

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнёв Андрей Артамонович

Смерть
Неизвестно
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