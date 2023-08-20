Евстихеева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714 ст.
Дата смертиС 1760 по 1769 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1726 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Вавил
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Вавил
Смерть
С 1760 по 1769 ст.