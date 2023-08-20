Евстихеева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евстихеева Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714 ст.

Дата смерти

С 1760 по 1769 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1699 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1726 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Вавил

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Вавил

Смерть
С 1760 по 1769 ст.
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