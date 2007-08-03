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Фоскарис София Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2007

Отец: Фоскарис Томас Афанасьевич

Мать: Фоскарис Ирина Валериевна

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