Шашкина (Федорова) Параскева Феодоровна 15.10.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шашкина (Федорова) Параскева Феодоровна

Место рождения

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

15.10.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1867 или 1868 г.р.

Мать

1869 или 1870 г.р.

Дети

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Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1901

Отец: Кириллов Феодор Кириллович

Мать: Даниилова Мария Данииловна

Анаткас-Абызово, Вурнарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Вурнары, Вурнарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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