Усманов Хаматнур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманов Хаматнур

Место рождения

д. Кузембетово (Куземманево, Хужаметево) Байлярской волости

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кузембетово (Куземманево, Хужаметево) Байлярской волости
Рождение ребёнка
1913

Сын: Усманов Хаернас Хаматнурович

Мать ребёнка: Усманова Минзифа

Кузембетьево, Мензелинского р-на РТ
Работа или профессия
Неизвестно
Мулла
Смерть
Неизвестно
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