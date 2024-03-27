Усманов Хаматнур
Место рожденияд. Кузембетово (Куземманево, Хужаметево) Байлярской волости
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Кузембетово (Куземманево, Хужаметево) Байлярской волости
Рождение ребёнка
1913
Сын: Усманов Хаернас Хаматнурович
Мать ребёнка: Усманова Минзифа
Кузембетьево, Мензелинского р-на РТ
Работа или профессия
Неизвестно
Мулла
Смерть
Неизвестно