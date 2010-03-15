Моисеева (Каштанова) Пелагея
Место рождения
Дата рождения06.08.1928
Дата смерти15.03.2010
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1928
Отец: Каштанов Артем
Рождение ребёнка
Между 1951 и 1953
Сын: Моисеев Анатолий
Отец ребёнка: Моисеев Пётр
Рождение ребёнка
17.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моисеев Пётр
Рождение ребёнка
02.01.1957
Дочь: Усова Валентина
Отец ребёнка: Моисеев Пётр
Рождение ребёнка
26.05.1959
Дочь: Некрасова Анна
Отец ребёнка: Моисеев Пётр
Рождение ребёнка
20.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Моисеев Пётр
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
15.03.2010