Моисеева (Каштанова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Каштанова) Пелагея

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Место рождения

Нижняя Дубровка, Кузнецкий уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

06.08.1928

Дата смерти

15.03.2010

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

Дети

Между 1951 и 1953 г.р.
Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1928

Отец: Каштанов Артем

Мать: Каштанова Елена (Мелания)

Нижняя Дубровка, Кузнецкий уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Между 1951 и 1953

Сын: Моисеев Анатолий

Отец ребёнка: Моисеев Пётр

Рождение ребёнка
17.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеев Пётр

Рождение ребёнка
02.01.1957

Дочь: Усова Валентина

Отец ребёнка: Моисеев Пётр

Рождение ребёнка
26.05.1959

Дочь: Некрасова Анна

Отец ребёнка: Моисеев Пётр

Рождение ребёнка
20.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Моисеев Пётр

Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Смерть
15.03.2010
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