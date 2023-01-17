Березань Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березань Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Березань Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Березань Акулина Емельяновна

Золотоноша, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
из Казахстана всей семьей в 1930 году уехали в челябинскую область станция Гумбейка
Рождение ребёнка
30.10.1923

Дочь: Березань Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Березань Акулина Емельяновна

Золотоноша, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
перрехала в 1930 году в Гумбейку
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Березань Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Березань Акулина Емельяновна

Рождение ребёнка
30.07.1930

Сын: Березань Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Березань Акулина Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березань Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Березань Акулина Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березань Акулина Емельяновна

Смерть
Неизвестно
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