Кишмарешкин Иосиф Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1873
Сын: Кишмарешкин Андрей Иосифович
Мать ребёнка: Кишмарешкина -- Ирина Ивановна
запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
22.10.1875
Сын: Кишмарешкин Дмитрий Иосифович
Мать ребёнка: Кишмарешкина -- Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1877
Дочь: Кишмарешкина Акилина Иосифовна
Мать ребёнка: Кишмарешкина -- Ирина Ивановна
отец колыванский мещанин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно