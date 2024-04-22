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Кишмарешкин Иосиф Андреевич

Место рождения

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колывань, Колыванский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.08.1873

Сын: Кишмарешкин Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Кишмарешкина -- Ирина Ивановна

запись в МК по Спирино
Рождение ребёнка
22.10.1875

Сын: Кишмарешкин Дмитрий Иосифович

Мать ребёнка: Кишмарешкина -- Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
03.06.1877

Дочь: Кишмарешкина Акилина Иосифовна

Мать ребёнка: Кишмарешкина -- Ирина Ивановна

отец колыванский мещанин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кишмарешкина -- Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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