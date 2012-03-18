Шушкина Мария Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1935
Дата смерти18.03.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парникова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Шушкин Александр Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Шушкин Александр Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шушкин Александр Никанорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шушкин Александр Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.2012