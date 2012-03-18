Шушкина Мария Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушкина Мария Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1935

Дата смерти

18.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парникова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Шушкин Александр Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Шушкин Александр Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Отец ребёнка: Шушкин Александр Никанорович

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Отец ребёнка: Шушкин Александр Никанорович

Поливановка, Саратовский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушкин Александр Никанорович

Смерть
18.03.2012
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