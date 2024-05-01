Суботин Евстафий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1751
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Суботин Петр Гаврилович (?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суботина (Кузнецова) Евдокия Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казачий сын
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1752 ст.
Мать ребёнка: Суботина (Кузнецова) Евдокия Игнатьевна
Смерть
После 1751