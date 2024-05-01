Суботин Евстафий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботин Евстафий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1751

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Суботин Петр Гаврилович (?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суботин Тарас Остафьевич

Мать ребёнка: Суботина (Кузнецова) Евдокия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина (Кузнецова) Евдокия Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Казачий сын
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1752 ст.

Сын: Суботин Ефим Остафьевич

Мать ребёнка: Суботина (Кузнецова) Евдокия Игнатьевна

Смерть
После 1751

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