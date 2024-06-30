Лебедева (Васильева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Вячеслав Зиновьевич
Отец ребёнка: Лебедев Зиновий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Михаил Зиновьевич
Отец ребёнка: Лебедев Зиновий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Николай Зиновьевич
Отец ребёнка: Лебедев Зиновий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Александр Зиновьевич
Отец ребёнка: Лебедев Зиновий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Римма Зиновьевна
Отец ребёнка: Лебедев Зиновий Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова (Лебедева) Галина Зиновьевна
Отец ребёнка: Лебедев Зиновий Захарович
Смерть
Неизвестно