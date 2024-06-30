Лебедева (Васильева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Васильева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Вячеслав Зиновьевич

Отец ребёнка: Лебедев Зиновий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Михаил Зиновьевич

Отец ребёнка: Лебедев Зиновий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Николай Зиновьевич

Отец ребёнка: Лебедев Зиновий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Александр Зиновьевич

Отец ребёнка: Лебедев Зиновий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Римма Зиновьевна

Отец ребёнка: Лебедев Зиновий Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова (Лебедева) Галина Зиновьевна

Отец ребёнка: Лебедев Зиновий Захарович

Смерть
Неизвестно

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