Калюжная (Горшкова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.12.1932
Дата смерти29.07.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1932
Отец: Горшков Иван Васильевич
Мать: Горшкова Анна Никитична
Рождение ребёнка
24.01.1952
Отец ребёнка: Карабанов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
23.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карабанов Николай Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.2011