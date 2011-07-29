Калюжная (Горшкова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калюжная (Горшкова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Казак-Кочердык, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

04.12.1932

Дата смерти

29.07.2011

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1932

Отец: Горшков Иван Васильевич

Мать: Горшкова Анна Никитична

Казак-Кочердык, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.01.1952

Сын: Горшков Борис Николаевич

Отец ребёнка: Карабанов Николай Яковлевич

Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
23.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карабанов Николай Яковлевич

Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карабанов Николай Яковлевич

Смерть
29.07.2011
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
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