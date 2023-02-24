Шестакова Матрена Даньшева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Даньшев Иуда Леонтьевич
Мать: Самойлова Евдокия
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шестаков Матвей Никифорович
Отец ребёнка: Шестаков Никифор Потапович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шестаков Петр Никифорович
Отец ребёнка: Шестаков Никифор Потапович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Володина Ирина Шестакова
Отец ребёнка: Шестаков Никифор Потапович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Засыпкина Дарья Шестакова
Отец ребёнка: Шестаков Никифор Потапович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Шестаков Никифор Потапович
Рождение ребёнка
05.10.1862
Сын: Шестаков Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Шестаков Никифор Потапович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно