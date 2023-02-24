Шестакова Матрена Даньшева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова Матрена Даньшева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Даньшев Иуда Леонтьевич

Мать: Самойлова Евдокия

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шестаков Матвей Никифорович

Отец ребёнка: Шестаков Никифор Потапович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Шестаков Петр Никифорович

Отец ребёнка: Шестаков Никифор Потапович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Володина Ирина Шестакова

Отец ребёнка: Шестаков Никифор Потапович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Засыпкина Дарья Шестакова

Отец ребёнка: Шестаков Никифор Потапович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кряквин Иван Никифорович

Отец ребёнка: Шестаков Никифор Потапович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.10.1862

Сын: Шестаков Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Шестаков Никифор Потапович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Никифор Потапович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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