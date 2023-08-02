Фаяршина (Ахметова) Магасима Василевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаяршина (Ахметова) Магасима Василевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметов Василь Ахматович

Мать: Ахметова Таипа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаяршина Инга Фаязетдиновна

Отец ребёнка: Фаяршин Фаязетдин Асхатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаяршина Динара Фаязетдиновна

Отец ребёнка: Фаяршин Фаязетдин Асхатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаяршин Фаязетдин Асхатович

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