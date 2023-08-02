Фаяршина (Ахметова) Магасима Василевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметов Василь Ахматович
Мать: Ахметова Таипа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаяршина Инга Фаязетдиновна
Отец ребёнка: Фаяршин Фаязетдин Асхатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаяршина Динара Фаязетдиновна
Отец ребёнка: Фаяршин Фаязетдин Асхатович
Бракосочетание
Неизвестно