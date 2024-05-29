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Шатохин Никита Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатохин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатохин Феофан Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатохин Евил Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатохин Фирс Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатохин Феодор Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатохин Алпан (Евпал) Никитин

Мать ребёнка: не указана

Поручитель
16.01.1860 ст.
Малоархангелка, Барабинский округ, Сибирский край
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Поручитель по жениху у Шатохина Андрея Феодорова д.Минина Шипицинской волости, первым браком и Кадратовой Аксинии Петровой , вторым браком.

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