Шатохин Никита Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Рождение
Неизвестно
Отец: Шатохин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатохин Евил Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатохин Фирс Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатохин Алпан (Евпал) Никитин
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
16.01.1860 ст.
Малоархангелка, Барабинский округ, Сибирский край
Шипицинская Михайло-Архангельская церковь Поручитель по жениху у Шатохина Андрея Феодорова д.Минина Шипицинской волости, первым браком и Кадратовой Аксинии Петровой , вторым браком.